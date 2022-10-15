Росіяни намагаються контратакувати: актуальні карти боїв в Україні

Українські військові продовжують тримати оборону на всіх напрямках

Ворог намагається повернути втрачені позиції у районі Кремінної та на північному заході Херсонської області. Продовжуються спроби наступу в районі Бахмута та Донецька. При цьому тривожні новини проходять із білорусі — там нібито запровадили "контртерористичний режим".

У звіті Інституту вивчення війни зазначено, українська та західна влада не бачить ознак підготовки до вторгнення з білорусі в Україну. "Російські сили продовжують виснажувати свої бойові можливості, намагаючись захопити крихітні села на Донбасі, і просто не мають боєздатних механізованих військ, щоб доповнити білоруське вторгнення до північної України", — зазначають аналітики.

Росіяни побоюються продовження контрнаступу ЗСУ на схід від Куп’янська та ударів по тилах ворога на півдні Донецької області. На Херсонщині українські військові також успішно знищують техніку та самих окупантів, окрім цього потрапили до складу боєприпасів у Бериславському районі.

Карта боїв в Україні

Схід України

Росвойська продовжують заявляти про контрнаступ ЗСУ на північному сході Харківської області в районі Куп’янська. Підтвердити ці заяви неможливо — Генштаб ЗСУ не повідомляв про операції в цьому районі, а лише наголошує на російських обстрілах. Ворог спробував провести наступ у районі Кремінної, намагаючись повернути втрачені позиції.

Карта боїв на сході України

На Донеччині не зупиняються атаки російських окупантів, як у районі Бахмута, так і на захід від Донецька. Росіяни заявляють про розвідку ЗСУ в районі Золотарівки на схід від Сіверська. Аналітики зазначають, що це може вказувати, що російські позиції біля Білогорівки можуть бути вразливими.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські окупанти намагалися атакувати на північному заході Херсонської області, намагаючись поновити позиції. За останню добу штурмовою та армійською авіацією шість разів атакований напрямок Давидового Брода, атаки напередодні велися і в районі Сухого Ставка. Аналітики не виявили підтвердження російських успіхів у казані Сухий Ставок – Давидів Брід. Ворог чекає атаки українських військ на північний захід від Херсона.

Українські військові проводять кампанію з перешкоджання логістиці окупантів у Херсонській області, але й не лише ворог заявляє про роботу ППО в окупованому Маріуполі. Посилюються фільтраційні заходи на окупованих територіях загалом.

Карта боїв на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", російський диктатор володимир путін видав порцію чергових маячних заяв. Зокрема, оцінив перспективу подальших ракетних ударів по Україні. Наша країна тим часом отримує від союзників важливі види озброєння.