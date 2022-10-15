Вмирає більше половини: росія відмовляється евакуювати тяжко поранених солдатів

Медичні установи на окупованих територіях України забиті 300 росіянами

Оголошена в росії "часткова" мобілізація навряд чи допоможе окупаційним військам протриматися на фронті надто довго. Все тому, що кількість поранених ворожих солдатів з кожним днем лише збільшується, а рф відмовляється приймати їх на лікування. Особливе ігнорування чекає на тих, хто перебуває у важкому стані.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у свіжому зведенні від 15 жовтня, передає "Телеграф". Наша розвідка повідомляє, що кількість "300-х" російських військовослужбовців настільки велика, що на тимчасово окупованих територіях України в лікарнях не вистачає місць. Медикам доводиться навіть відмовляти у лікуванні мирному населенню — настільки відсутні вільні ліжко-місця.

За даними українських військових, лише в одну з донецьких лікарень за останній тиждень було направлено близько сотні поранених. У Токмаку Запорізької області переповнені всі медичні заклади.

Також дуже високим є і відсоток тих, хто гине на ліжку в лікарні. Здебільшого йдеться про тяжко поранених, яким українські лікарі в умовах окупації не здатні надати всю необхідну допомогу. А ось російська батьківщина, як водиться, кинула своїх "синів".

"Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуювати тяжко поранених на територію росії, смертність серед них перевищує 50%", — зазначили в Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що експерт Юрій Смілянський взагалі вважає абсолютно всіх росіян "гарматним м’ясом", яке відправляють на війну лише за примхою диктатора путіна. Тому великих втрат окупаційної армії дивуватися не варто.

"Телеграф" також розповідав, як справи на різних ділянках фронту. Для цього ми проаналізували найсвіжіші карти боїв в Україні від Інституту вивчення війни.