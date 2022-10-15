Український дрон-бомбардувальник R18: дешевий, але ефективний, і окупає себе у 670 разів

Дрон вартістю 25 тисяч здатний знищити ворожу техніку в мільйони.

Безпілотники – це невідривна частина сучасного поля бою, над яким ширяють як дрони-камікадзе, чиє завдання – завдати одного удару та загинути, так і БПЛА, які використовуються як літаки та вертольоти для нанесення багаторазових авіаударів. Хіба що боєприпаси у них значно менші.

І в Україні є не тільки такі дрони, що надійшли за програмою ленд-лізу або куплені раніше, як "Байрактари", а й власні розробки всього спектру – від розвідувальних до ударних.

На цьому тлі одна з найцікавіших розробок – ударний дрон багаторазового використання R18. Хоча його показники комусь можуть здатися скромними – безпілотник може мати корисне навантаження у вигляді боєприпасів вагою до 5 кг і на досить невелику дальність – він повністю відповідає концепції використання БПЛА, а в дечому навіть унікальний.

"R18 — мультироторного типу (вертикального зльоту-посадки не літакової, а умовно "вертолітної" схеми з 8 роторами — ред.), але при цьому виконує бойові завдання. Аналогічні дрони, скажімо, у США використовуються тільки як розвідувальні та озброєння не несуть. У них ударні — це зазвичай літаковий тип, камікадзе чи щось подібне", — розповів "Телеграфу" про унікальну особливість R18 керівник напряму роботизованої техніки ГО "Аеророзвідка" Вадим Юнік.

Вибір саме такої унікальної схеми БПЛА пояснювався обраною розробником концепцією дрону – дешевого, але ефективного. Так, R18 виробляли з розрахунком на низьку собівартість пострілу, і з цим завданням він упорався, адже дрон бомбардує, грубо кажучи, примітивними дешевими боєприпасами, що робить його економічно дуже ефективним.

"Вартість комплексу R18, в який входять два октокоптери (назва БПЛА від латинського "октос", що в перекладі означає 8 і дорівнює кількості роторів R18 — ред.) і наземна станція, становить близько $45 000. R18 має високу окупність, ми підрахували: кожен долар, вкладений у створення коптера, дорівнює $670 втрат ворога через знищену і пошкоджену військову техніку», — наводить економічний розрахунок Вадим Юник.

Точно невідомо, скільки саме дронів мають ЗСУ, але, за оцінками фахівців, точно не менше тисячі одиниць.