Не лише HIMARS – на передовій працює український «Буревій»

РСЗВ українського виробництва успішно громить ворога

У той час, як Німеччина готується передати ЗСУ чергові установки реактивних систем залпового вогню М270 MARS II, на фронті успішно воюють українські 220-мм РСЗВ "Буревій".

Завдяки шасі авто "Татра", українське РСЗВ легко долає будь-яке бездоріжжя.

"Буревій" мав стати глибокою модернізацією ще радянського РСЗВ "Ураган", що пройшов за 3 напрямками:

розширення номенклатури боєприпасів у вигляді розробки КБ "Південне" більш потужних боєприпасів з дальністю 65 км замість стандартних 35 км, щоправда, їх поки що немає;

новому шасі у вигляді повнопривідного вантажного авто "Татра", що дозволяє зробити "Буревій" більш прохідним, швидким (до 100 км/год по шосе), з автоматичною трансмісією, та захищеним – з броньованою кабіною, місцем під рацію та особисту зброю розрахунку з 4 осіб;

створення єдиного розвідувально-ударного комплексу завдяки оснащенню цифровою системою управління вогнем, включаючи систему обміну інформацією на полі бою. Працюючи в парі з БПЛА, "Буревій" може в режимі онлайн отримувати цілевказівку та накривати ворога вогнем своїх 220-мм ракет. Отримавши розвіддані РСЗВ може розвернутися всього за 3 хвилини та протягом 8 секунд дати залп із 16 ракет, які можуть накрити понад 4 гектари.

У той час як на передовій ЗСУ використовують свою нову техніку, окупанти тягнуть на фронт старі знаряддя 70-річної давності.