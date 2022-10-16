Війна — день 235: окупанти витрачають сили на Донбасі і продовжують ракетний тероризм

Оперативно про головне 16 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 235 днів. Окупанти продовжують витрачати останні сили у спробах захоплювати дрібні населені пункти в Донецькій області, а ЗСУ тим часом продовжують знищувати ворожу техніку та особовий склад у Херсонській області та на схід від Куп’янська. Через невдачі на полі бою росія продовжує вести ракетний тероризм і завдавати ударів по об’єктах критичної та енергетичної інфраструктури.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ілон Маск заявив, що SpaceX продовжить надавати Україні супутниковий зв’язок Starlink безкоштовно.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 13 жовтня, можна дізнатися у матеріалі: "Війна — день 232: Світ підтримав цілісність України, а ЗСУ наступають на Херсонщині".

Інформація за 14 жовтня доступна в трансляції: "Війна — день 233: важкі бої на Донбасі, Росії визнали країною-терористом" .

Дані за 15 жовтня читайте у матеріалі: "Війна — день 234: окупанти намагаються окопатися, а мирні міста страждають від ударів"