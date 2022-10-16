Росіяни чекають на контрнаступ ЗСУ на двох напрямках: актуальні карти боїв

Ворог продовжує атаки на сході та півдні, а також намагається вразити цілі у тилу.

Російські військові продовжують спроби не лише вийти на кордон Донецької області, а й знову захопити позиції на захід від Кремінної та утримати раніше захоплені території. У росії очікують продовження українського контрнаступу, зокрема — на Кремінну та Сватове.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, заява про початок генерального контрнаступу на півночі Херсонської області також з’явилася з російського джерела. Українські військові тим часом звітують про ліквідацію чергових скупчень росіян та їхньої техніки.

Під ударами росіян не лише міста близько до лінії фронту, такі як Давидів Брід на Херсонщині чи Бахмут на Донеччині, а й Дмитрівка на Київщині. Окупанти використовують дрони та ракети, щоб нашкодити українцям.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські війська продовжують спроби атакувати на захід від Кремінної в районі Новосадового. Росіяни заявляють про успіхи, але їхні слова не знаходять підтвердження. Лінія від Оскола до Кремінної на лінії вогню і в Харківській, і Луганській області. За даними частини джерел, українські військові завдають ударів по росіянам не лише на лінії від Сватового до Кремінної, а й у Сєвєродонецьку та на куп’янському напрямі. Український наступ на Кремінну та Сватове – кошмар російських військових пропагандистів. Один із них заявив про плани України деокупувати Сватове до 17 жовтня. Український Генштаб такої інформації не коментує.

Контрнаступ ЗСУ на сході

На Донеччині ворог намагається прорватися в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки. Запеклі бої точаться на цьому напрямі вже не один місяць.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни масово заявили про початок українського контрнаступу на лінії фронту між Давидовим Бродом та Дудчанами на півночі Херсонської області. Українські військові продовжують зберігати оперативну мовчанку. ОК "Південь" зазначає, що знищено станцію РЕБ окупантів. Українська авіація здійснила 13 ударів та пошкодила або знищила частину ППО у Бериславському та Каховському районах, живу силу та техніку у Миколаївському та Баштанському районах. Аналітики вважають, що українські сили, продовжать завдавати ударів по російських силах, які діють на російських лініях постачання, що залишилися на півдні України.

Карта контрнаступу на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", росія продовжує мобілізаційну кампанію, але не всі добровольці доживають навіть до відправки на фронт — крім п’яних смертей та самогубств, вони гинуть у перестрілках. Мобілізація стала першою, що змусило росіян задуматися про війну. Другим поштовхом може стати звільнення Херсона від російського ярма.