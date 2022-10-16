Нова заява Маска, "бавовна" в рф та тривожні звістки з Китаю: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок неділі, 16 жовтня, приніс українцям як позитивні, так і тривожні новини.

"Телеграф" зібрав коротко найголовніше за вечір та ніч.

Нічні обстріли

Нікополь вночі серйозно обстріляли.

Наслідки обстрілу Нікополя 16.10.2022

У Херсонській області вночі чули вибухи, а у Запорізькій області — дрони-камікадзе.

Ілон Маск схаменувся

Спочатку голова Tesla Ілон Маск здійняв скандал пропозиціями "миру" в Україні на умовах рф, після чого відмовився фінансувати Starlink в Україні, що дуже допомагає військовим та на деокупованих територіях.

Здійнявся ще один скандал, після якого Маск заявив: "Чорт із ним… Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд".

"Ти повинен був знищити ситхів. Тож ти це зробив. Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує", — з гумором подякував йому радник голови ОП Михайло Подоляк.

Тривожні новини з Китаю

МЗС Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через "‎серйозну безпекову ситуацію".

Після цього Сі Цзіньпін зробив наступну заяву: "Ми рішуче виступаємо проти сепаратистської діяльності, спрямованої на "незалежність Тайваню" та іноземного втручання".

Зима близько

Для російських загарбників умови взимку будуть складнішими, аніж для Збройних Сил України, вважає екскомандувач Сухопутними силами США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес.

"Я впевнений, що український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості зіп’ятись на ноги, перегрупуватись чи чомусь навчитися. Це дуже важливо. Взимку на полі бою буде складніше. Українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни недостатньо оснащені, неготові й ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська", — заявив він.

"Бавовна" в БНР

Увечері на військовому полігоні у Білгородській області рф сталася стрілянина, яку пізніше назвали "терактом".

Попередньо загинули 11 людей, ще 15 постраждали.

Вранці губернатор Гладков зробив звернення на цю тему:

Полювання на Гіркіна

В Україні обіцяють виплатити $50 тисяч тому, хто візьме у полон колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

На це зібрали по $10 тисяч з власних заощаджень активіст Сергій Стерненко, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, військовий Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Оперативно слідкувати за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 235: окупанти витрачають сили на Донбасі і продовжують ракетний тероризм.