Покращення ППО необхідне: військовий експерт пояснив, як "закриття неба" вплине на війну

Сподіватися, що в росії просто закінчаться ракети та інші снаряди — нераціонально, упевнений Селезньов

Кілька останніх тижнів продемонстрували, що Україна сильно потерпає від масованих ракетних атак з боку росії. Для того, щоб захиститися від них, слід максимально задіяти можливість зміцнення системи оборони, у тому числі систем ППО. Якщо ЗСУ вдасться закрити небо від російської авіації та ракет, це позитивно позначиться на подальшому просуванні армії на фронті.

У коментарі OBOZREVATEL військовий експерт Владислав Селезньов зазначив: чекати на те, що в росії раптово закінчаться ракети, не варто. Такий підхід є нераціональним, тим паче за умов повномасштабного вторгнення. Чим швидше ми отримаємо від західних партнерів додаткове озброєння у вигляді систем та боєприпасів до систем ППО, тим краще.

"Насамперед, — говорить експерт, — ми повинні орієнтуватися на те, що щит, закрите небо допоможе нам вберегти мирних жителів нашої країни, об’єкти критичної інфраструктури. А перелом у війні досягатиметься на полі бою".

На думку Селезньова, вже зараз можна чітко побачити, як російська армія різко скоротила всі свої "переваги". Тим більше, що ситуація на фронті добре змінюється у бік ЗСУ завдяки новому артилерійському озброєнню та точності військовослужбовців, які їх використовують.

"Зараз відпрацьовується кейс із закриття неба, – пояснює Владислав Селезньов. — Відповідно росія втратить перевагу в авіації".

Це відбувається навіть зараз, адже українські зенітники та пілоти щосили працюють над тим, щоб максимально знищувати повітряні цілі армії противника. Лише напередодні вночі всього за півгодини їм вдалося збити гелікоптер і п’ять шахідів.

Фахівець наголошує, що, найімовірніше, зараз ворог намагатиметься створювати проблеми на фронті за допомогою збільшення кількості солдатів на полі бою. Однак подібний підхід все одно дасть лише тимчасовий ефект, адже окупанти поступово "перемелюються" нашими захисниками, зокрема, за допомогою артилерії.

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