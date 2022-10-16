Чому не варто слухати вкиди про мирні переговори: у Зеленського навели яскраві приклади

Захід підтримуватиме Україну до повної перемоги у війні, вважають в Офісі президента

Попри заяви деяких світових політиків та намагання російської влади посадити Україну за стіл переговорів, не виникає сумнівів у тому, що Захід залишиться з нашою країною до повної воєнної перемоги, і саме Україна буде вирішувати, як діяти далі. Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, наративи у публічній площині — зокрема, щодо мирних перемовин Києва з Кремлем — звучать абсолютно різні, однак керуватися треба виключно офіційними документами. А в жодному з них не лунало інших тез, крім того, що тільки Україна визначатиме, що таке для неї перемога, якими є її обсяги, та як її досягти.

Як приклад заступник голови Офісу президента навів саміт "Великої сімки", які зібрали за наполяганням Зеленського, щоб відреагувати на масований ракетний удар по Україну з боку ворожої армії.

"І рішення саміту свідчить, що є повна підтримка територіального суверенітету, засудження останніх дій Кремля, бажання бути з Україною до перемоги. У пункті 10 сказано, що держави G7 готові говорити про безпекові зобов’язання щодо України й з цією метою продовжать розширення постачання оборонної та безпекової допомоги Україні. А в пункті 11 рішення відображена формула миру президента Зеленського, про яку він говорив ще на Генасамблеї. Там мова іде і про територіальну цілісність, і про необхідність покарання для агресора, і про необхідність допомоги в досягненні перемоги", — зазначив Ігор Жовква.

Другим прикладом підтримки України з боку міжнародних партнерів стала зустріч у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, де група з питань України говорила про конкретні види озброєнь для ЗСУ, зокрема, про системи ППО.

"А слідом за "Рамштайном", зібралися міністри оборони держав — членів НАТО, де брав участь і наш міністр. Там також йшлося про відповідні форми допомоги. То які ще можуть конкретні приклади того, що держави Заходу залишатимуться до перемоги з Україною й наша держава буде сама вирішувати, як далі діяти", — резюмував Ігор Жовква.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимира Зеленський на саміті G7 зробив серйозну пропозицію щодо Білорусі, яка звинувачує українську владу у підготовці вторгнення.