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Війна — день 236: окупанти зазнають величезних втрат на Херсонщині, але посилюють обстріли

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вторгнення триває вже 236 днів Новина оновлена 17 жовтня 2022, 00:00
Вторгнення триває вже 236 днів

Оперативно про головне 17 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 236 днів. Окупаційні війська ведуть підготовку до відбивання українського наступу в районі Кремінної та Сватового, але зазнають тяжких втрат на Херсонщині, у відповідь завдаючи ударів ракетами та безпілотниками по населених пунктах поблизу лінії фронту. У росії також почала відчуватися нестача ракет, яких вона витрачає більше, ніж виготовляє. Проте українцям від цього легше не стане, оскільки у ЗМІ вже з’явилися дані, що Іран вирішив допомогти їй із цим.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Миколаєві після атаки безпілотників-камікадзе сталася масштабна пожежа.

Нагадаємо, інформація за 14 жовтня доступна в трансляції: "Війна — день 233: важкі бої на Донбасі, Росії визнали країною-терористом" .

Дані за 15 жовтня читайте у матеріалі: "Війна — день 234: окупанти намагаються окопатися, а мирні міста страждають від ударів" .

Про те, що відбувалося 16 жовтня, можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 235: окупанти зазнають феєричних втрат, але продовжують ракетний тероризм" .

Теги:
#Україна #Росія #Війна