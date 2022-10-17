Зеленський назвав найгарячіші точки на фронті, в які окупанти кинули 2 тисячі "зеків" з великими термінами покарання

Український лідер закликав бійців "поповнювати обмінний фонд" для звільнення з мордору наших героїв

Найгарячішими точками на Донбасі залишаються Соледар та Бахмут, де тривають важкі бої, у тому числі і із залученням окупантами "зеків" (в’язнів).

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні за підсумками 235 дня війни.

"Ситуація на передовій за минулу добу істотних змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар та Бахмут, там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, у тому числі й 2 тисячі "зеків" – вони серед найманців саме там", — заявив глава Української держави.

Відеозвернення президента

Також він додав, що це "зеки" з великими термінами покарання за тяжкі злочини – їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії.

"От так російська держава спонсорує терор — шукає по в’язницях вбивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати росію державою-терористом? Навряд чи", — констатував український лідер.

Також президент відзначив на Південному напрямку 60-ту Інгулецьку піхотну бригаду, 17-у окрему танкову Криворізьку бригаду імені Костянтина Пестушка, 128-у окрему гірничо-штурмову Закарпатську бригаду та 59-у окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка за "результативне знищення ворожої техніки".

"Особливо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду… Я дякую 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тишини, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді та 92-й окремій механізованій бригаді, які під час наступу дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому ", — додав президент.

Ще одним аспектом, за яким висловився глави держави стала необхідність брати в полон якнайбільше російських окупантів, щоб повертати додому захисників, яких утримують у Росії.

"Це дуже важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв", — сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про наших людей, яких утримують у РФ.

"Ми повинні звільняти їх і повинні звільнити їх усіх, не залишаючи ворогові нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів якнайбільше", — додав президент.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, як в армії путіна використовують мобілізованих.