росія бреше про свої успіхи на фронті: актуальні карти боїв в Україні

Для оборони України важливо деокупувати ключові точки у захоплених областях

Окупанти на півдні України зазнають серйозних втрат, але розслаблятися не можна. Згідно з оперативними даними, ситуація на Південнобузькому напрямку (Херсонська область) залишається дуже динамічною. Частина джерел повідомляє про поновлення контрнаступу ЗСУ та збільшення обстрілів з боку росіян на цій ділянці фронту. І хоча точні локації боїв невідомі, звільнення регіону є стратегічно важливим для оборони всієї України.

Як зазначається у спеціальному звіті Інституту вивчення війни, для того, щоб Україна могла захистити себе в майбутньому від російського нападу, необхідно звільнення більшої частини Херсонської та Запорізької областей. Також для забезпечення безпеки важливе визволення Криму. Для економіки важливе значення має деокупація решти Запорізької області та більшої частини Донеччини та Луганщини, включаючи, принаймні, частину території, захопленої росією у 2014 році.

Щодо сходу України українські військові прокоментували заяви російських військ про просування на Бахмутському напрямі – спростували їх. Аналітики вважають, що брехня з приводу наступу Росії в районі Бахмута було спеціально оголошено, щоб відвернути увагу від втрат, що продовжуються, на південному і північно-східному ділянках фронту.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські окупанти продовжують вести обстріл як на заході, південному заході від Кремінної в районі Зарічного, Серебрянки, Білогорівки (неподалік адмінкордону Донецької та Луганської області). Окупанти також продовжують атаки на Куп’янському напрямі — під вогнем залізнична станція Куп’янськ-Вузловий.

Зазначимо, що на думку аналітиків, до стратегічно важливих територій на сході України належать Сватове, Старобільськ та Біловодськ на великих транспортних розв’язках. Їхній контроль визначає, які бази в Росії можуть бути використані при майбутніх атаках проти України. "Якщо дозволити Росії зберегти контроль над цими ключовими вузлами, а також автомобільними та залізничними мережами, на яких вони розташовані, це дасть Москві значну перевагу у підготовці до нового вторгнення з північного сходу", — наголошується в доповіді.

Карта контрнаступу на північному сході України

На Донеччині ворог намагається вести наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямку, фальсифікуючи свої успіхи, щоб зобразити прогрес. За даними Геншатабу, на цій лінії фронту обстріли йдуть постійно і масовано.

Карта боїв на сході України

Південь України

На південному фронті ситуація розвивається активно — росіяни продовжують вести в основному контрбатарейну боротьбу — використовують авіацію, РСЗВ, важку артилерію та міномети. Українські військові продовжують ліквідувати ворога та його техніку — знищили два танки, три гаубиці та іншу техніку. Райони, де були ліквідовані окупанти, не називаються.

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що від звільнення західної частини Херсонської області залежить довготривала обороноздатність як великих міст — Одеси та Миколаєва, так і узбережжя Чорного моря у підконтрольній Україні частині. Щодо частини Херсонщини на сході, то росіяни звідти можуть вести вогонь узбережжям із використанням менш дорогої артилерії. Також наголошується, що Дніпро хоч і грізна перешкода, але має бути як мінімум останньою лінією оборони, а не першою.

Карта боїв на півдні України

Раніше президент України Володимир Зеленський окреслив найбільш "гарячий" напрямок на фронті — це околиці Соледара та Бахмута, де окупанти залучили до військових дій не лише своїх солдатів та мобілізованих, а й ув’язнених із в’язниць.

Як повідомляв "Телеграф", росія намагається купити в Ірану не лише дрони, а й боєприпаси. Йдеться про балістичні ракети класу "земля-земля".