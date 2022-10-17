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Росіяни готуються до наступу: де чекати великої атаки

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Українські військові продовжують оборону від росії Новина оновлена 17 жовтня 2022, 09:51
Українські військові продовжують оборону від росії

Ворог відправляє своїх солдатів на смерть заради стратегічної мети

Українські військові вже понад місяць активно звільняють територію півдня України від окупантів. На правому березі Дніпра росіянам доводиться несолодко — їх знищують у прямих сутичках і артилерією, але командування рф не намагається навіть якось їх врятувати.

Відбувається це через бажання Росії наступати на цьому напрямі. Таку думку висловив "Українській правді" в інтерв’ю секретар комітету ВР з питань безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко. Він зазначив, що росіяни розуміють — скільки їхня армія там стоятиме — стільки буде під ударом.

Все легко пояснюється: за українськими військовими — логістика і велика земля. За росіянами в такому становищі — лише Дніпро, переправи через яке систематично приводять у непридатність. Якщо Україна отримає серйозніші ракети, які дозволять добити Антонівський міст і Новокаховську греблю — російські війська на правому березі Дніпра опиняться в оперативному оточенні.

На думку Костенка, росіяни намагаються протриматися, поки не прийде підкріплення, щоб у перспективі йти на південь далі. Південний напрямок — мета для росії стратегічна, вони від неї поки що не відмовилися. "Ми повинні думати, що вони готуватимуться наступати на півдні", — вважає полковник СБУ. Тільки після цього росія може спрямувати сили на захоплення Донеччини. "Сконцентруєшся на сході — тебе виб’ють за Дніпро і все. Це елементарна тактика", — додає він.

Також Костенко зазначає, що досягти якоїсь мети та отримати тиск на Європу можна лише через південь — це відкриває можливості наступу і з моря, і з боку Придністров’я. Раніше "Телеграф" публікував карти бойових дій та аналітику від Інституту вивчення війни. Експерти вважають, що для забезпечення обороноздатності України росіян слід відкинути з кількох стратегічних точок. Серед важливих напрямів – деокупація півдня України, зокрема Херсонської та частини Запорізької області.

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#Росія #Наступ #Південь України