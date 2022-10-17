Чим Україна та Захід відповідатимуть на ракети і дрони з Ірану: кілька шляхів протидії

Якою може бути реакція на ірано-російську співпрацю, "Телеграфу" розповів Ігор Семиволос

Україна у відповідь на постачання росії іранських дронів та балістичних ракет має діяти за кількома напрямками — посилювати власну протиповітряну оборону, а також апелювати до західних країн, вимагаючи посилення санкцій проти Тегерану. Ще одним інструментом може бути розірвання Україною дипломатичних відносин з Іраном.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив експерт Центру близькосхідних досліджень AMES Ігор Семиволос.

"Зараз Україна може реагувати на дрони і ракети лише тим, що буде посилювати свою протиповітряну оборону, щоб знайти найефективніший спосіб захисту від цих безпілотників, а також ракет, які, як стверджують західні джерела, будуть найближчим часом поставлені Іраном для росіян. Думаю, головне завдання для нас зараз — в цьому напрямку треба докласти зусиль. Що ж до політичних дій, очевидно, по-перше, Україна має наполегливо звернутися до країн (партнерів, — Авт.), і як мінімум цю ситуацію треба обговорити на рівні Ради Безпеки ООН. По-друге, має закликати до максимального запровадження санкцій проти Ірану. І, по-третє, дійсно бути готовими до подальшого погіршення дипломатичних відносин", — каже він.

За словами експерта, стосовно питання розірвання дипломатичних відносин з Іраном, в даному випадку над цим треба задуматися, "адже Україна робить це лише в одному випадку, коли та чи інша країна не визнає територіальної цілісності".

"Але пониження рівня відносин (з Іраном, — Авт.) відбувається і відбуватиметься далі", — прогнозує Семиволос.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Ірану може передати російській стороні не тільки небезпечні дрони-камікадзе Arash 2, які вважаються значно потужнішими за "шахіди", а й балістичні ракети дальністю від 300 до 700 кілометрів.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 17 жовтня ворог кілька годин поспіль атакував Київ та область дронами.

Крім того, завдали ракетних ударів по Запоріжжю, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областям — постраждали люди, а також об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.