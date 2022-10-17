Окупанти перекидають техніку, здатну стріляти ядерними зарядами

Хоча техніці вже 30 років, вона небезпечна своїми додатковими можливостями

Як повідомляє на своєму Телеграм-каналі відомий український журналіст Андрій Цаплієнко, у Білорусі було помічено залізничний потяг з САУ "Гіацинт" калібром 152-мм. Як припустив журналіст, йдеться про стару техніку, швидше за все, з баз зберігання.

Дійсно, в Росії з 950 САУ, що знаходяться на озброєнні, 850 знаходяться на базах тривалого зберігання, оскільки мати такі потужні гармати все в строю одночасно — було зайвим.

САУ "Гіацинт" були розроблені і почали вироблятися в 1976 році і остання була зроблена 28 років тому — в 1994 році.

Такий тривалий вік знарядь робить їх дуже застарілими на сучасному полі бою, особливо на тлі САУ та знарядь НАТО, які в масі одержують ЗСУ. Наприклад, дальність стрілянини "Гіацинта" обмежується 33 км, тоді як САУ НАТО можуть бити до 40 км, а з використанням потужніших снарядів і далі.

Ще одним мінусом є відкрите розташування самої зброї, що позбавляє розрахунок будь-якого захисту і робить його легкою мішенню для артилерії ЗСУ, здатної бити на велику дальність.

Також сама САУ оснащена досить неефективним двигуном, здатним гнати установку зі швидкістю не більше 30 км бездоріжжям і 60 км по шосе, що ускладнює її швидкий відхід з позиції.

Однак хоча сам "Гіацинт" і явно застарів, він відноситься до артилерії, здатної стріляти ядерними боєприпасами калібру 152 мм 3БВ3 потужністю 2,5 кт.

Але якщо не зважати на можливість використання ядерних снарядів, артилерія ЗСУ на голову перевершує окупантів, особливо з урахуванням швидкого отримання ще 32 САУ Zuzana.