"Санкцій вже мало": Україна пригрозила Ірану за постачання зброї росії

Україна закликає Іран негайно припинити постачання зброї росії

МЗС України вимагало в Ірану негайно припинити постачання зброї росії та попередило про відповідальність за співучасті у злочинах.

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою відомства, окупанти продовжують використовувати БПЛА іранського виробництва для ведення загарбницької війни, завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та для вбивства мирних жителів. Це робить Тегеран співучасником російських воєнних злочинів та актів тероризму.

При цьому там нагадали, що лише за останній тиждень було завдано понад сотню ударів іранськими дронами, а серед їхніх цілей були житлові будинки, дитячі майданчики, електростанції та інші об’єкти. Крім того, внаслідок подібних атак десятки людей загинули та отримали поранення.

"Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї росії. В іншому випадку Іран і його керівництво будуть нести найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів росії проти України", — попередили в МЗС.

У МЗС зазначили, що глава відомства Дмитро Кулеба вже звернувся до колег із країн ЄС із закликом ввести нові санкції проти Ірану, що стає особливо актуальним у світлі новин про передачу росії балістичних ракет.

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що "санкцій вже точно мало".

"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Переважна власний народ країна тепер передає російським монстрам зброю для масових вбивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчену справу та поступки тоталітаризму", — написав він.

Як повідомлялося раніше, джерела видання The Washington Post 16 жовтня оприлюднили інформацію, що Іран таємно погодився передати росії балістичні ракети двох типів, які призначені для завдання ударів на відстані до 300 і до 700 км.

Крім того, напередодні повідомлялося про те, що росія хоче закупити в Ірану БПЛА-камікадзе Arash 2. Вважається, що ці безпілотники більш потужні, ніж вже відомі українцям "шахеди".

Офіційний Тегеран заявляє, що тримає нейтралітет у війні та не постачає зброї Москві.