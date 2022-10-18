Війна переходить у нову фазу: Арестович розповів, чи знадобиться Україні нова хвиля мобілізації

Війна в Україні ще не закінчена

Україні може знадобитися мобілізація додаткових військ, оскільки війна переходить у нову фазу, яка не буде простою.

Як розповів радник Офісу президент Олексій Арестович під час бесіди з правозахисником Марком Фейгіним, після успіху ЗСУ на Харківському напрямку у багатьох українців виникло хибне враження, що війна відбувається далеко і можна розслабитися, проте супротивник знайшов спосіб нагадати, що нічого ще не закінчено.

"Від нас знову буде потрібна і мобілізація психологічна, і моральна, і політична, і військова мобілізація, включаючи волонтерів, які допомагають армії", — сказав він.

При цьому він додав, що набір особового складу до лав ЗСУ "потихеньку триває" нині, проте не виключено, що доведеться оголошувати нову хвилю мобілізації до лав української армії.

"Якщо сюди приїде мільйон російських мобілізованих, то нам знадобиться мобілізація", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов, запланований на жовтень 2022 року. Крім того, міністр оборони Олексій Резніков після цього повідомив, що ВСУ не потребує додаткової мобілізації.