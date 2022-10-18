Окупанти зганяють сили на схід: актуальні карти боїв в Україні

Ворог намагається стягувати сили і на Херсонщині, але там залежить від переправи через Дніпро

росія віддає перевагу психологічному терору в Україні, замість просування на полі бою. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що з такою схемою дій росіян узгоджується атака безпілотників на Київ.

У їхньому звіті зазначено, що дрони-камікадзе несуть у собі великий заряд вибухівки — 40 кг і їхні удари можуть завдати шкоди та вбити багато людей, не створюючи значних військових наслідків. Тим часом у росії продовжують обговорювати можливість наступу українських військових на північний захід від Сватового.

За словами джерел з рф в Херсонській області вже триває контрнаступ ЗСУ. В українських джерелах зазначено відпрацювання зі знищення скупчень техніки окрім Херсонщини ще у Запорізькій області. На Донеччині окупанти досі намагаються прорватися.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські військові в очікуванні контрнаступу ЗСУ у районі Куп’янська та Сватове. Окупанти зганяють техніку і людей на лінію Сватове — Кремінна — Лисичанськ і атакують на захід від Кремінної, щоб повернути позиції між цим містом та Лиманом. Бої йдуть у районі Торського.

Карта контрнаступу ЗСУ на північному сході України

На Донеччині тривають ворожі штурми. Атаки ворога відбили у районі Спірного, Бахмутського, Бахмута, Майорська, Мар’їнки, Красногорівки, Перемоги, Невельського. Бахмутський та Авдіївський напрямок залишається найгарячішим. Росіяни продовжують інформаційну кампанію фейків щодо позицій українських військ у цьому районі.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни також заявляють про контрнаступні операції в Херсонській області, що продовжуються, заявили про спроби прориву в районі Нової Кам’янки — Дудчани і Давидового Брода. Українські військові про операції не поширюються, але у ОК "Південь" повідомили, що українські позиції в районі Нової Кам’янки ворог намагався обійти диверсійно-розвідувальною групою. Потрапивши під стрілецький вогонь вони забралися геть. У звіті Інституту додатково наголошується, що російські війська продовжують відновлювати переправи через Дніпро біля Херсона після послідовних ударів українських військ Антоновським мостом. Триває знищення росіян на їхніх позиціях, накопичень техніки та командних пунктів. Такі удари завдавалися й у Запорізькій області. Там Мелітополь приймає та відправляє військову техніку Росії, ставши своєрідним хабом. "Зусилля України щодо завдання ударів по районах концентрації російських військ, ймовірно, посилюватимуться і ставатимуть більш ефективними в міру того, як російські сили збільшуватимуть перекидання особового складу та військової техніки", — зазначається у звіті.

Карта контрнаступу на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", росія стягує до Білорусі військову техніку. Серед них старе озброєння, ймовірно, зняте зі зберігання, але не менш небезпечне — здатне стріляти ядерними зарядами.