Мета "шахідів", нові обстріли та катастрофа в рф: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

На ранок вівторка, 18 жовтня, росія продовжує терор населення України, проте є й маленькі приводи для радощів.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі.

Обстріли агресора

За минулу добу по Сумщині було близько 300 обстрілів та 3 ракетні удари, п'ять осіб загинуло, 14 постраждали, — повідомляє голова ОВА Дмитро Живицький.

Вночі обстріляли Миколаїв, після чого місто залишилося без електрики. За ніч над Миколаївщиною збили п'ять іранських дронів-камікадзе.

Рано вранці вдарили по Запоріжжю.

Пізніше оголосили тривогу в центрі України і почалися вибухи у Кривому Розі.

Загроза "шахідів"

Останні атаки росії іранськими дронами-камікадзе вказують на те, що окупанти тепер надають перевагу психологічному терору, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою, — такого висновку дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW). П'ять дронів, які завдали ударів по Києву, мали ефект 15 артилерійських снарядів, випущених на дуже велику площу. Такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі та вбити і поранити багатьох людей, не створюючи значних військових наслідків.

Проте президент Володимир Зеленський заявляє, що жодна зброя не зможе зламати український народ, який розуміє, за що бореться і якому злу протистоїть.

Загроза з Білорусі

США наразі не спостерігають "тривожних" ознак, пов’язаних із розміщенням військ у Білорусі, що можуть потенційно вплинути на розвиток ситуації на полі бою в Україні, — про це заявив високопоставлений представник міністерства оборони США.

У Штатах також не спостерігають нічого в плані переміщення стратегічних літаків та інших засобів рф, здатних нести ядерну зброю, всередині росії, що могло б змінити позицію ядерного стримування США в Європі.

Обмін полоненими

Україна звільнила з полону 108 жінок, зокрема 96 військовослужбовиць та 12 цивільних.

Зокрема, вдалося звільнити 35 представниць ЗСУ, 32 захисниці з лав ВМС, 12 – із Сил тероборони ЗСУ, 8 – із Нацгвардії (зокрема 2 з ОЗСП "Азов"), 5 – із Державної спеціальної служби транспорту, 4 – із ДПСУ (загалом 11 офіцерів, 85 рядових і сержантів).

Серед звільнених – 37 жінок, евакуйованих з "Азовсталі", а також громадянки, яких незаконно затримали в ОРДЛО ще до широкомасштабного вторгнення рф за "надто проукраїнську позицію".

Допомога Україні

Новий пакет військової допомоги Україні надав уряд Італії, — заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Голова SpaceX Ілон Маск заявив, що офіційно відкликав запит до Пентагону щодо сплати витрати за використання Starlink в Україні, раніше він відмовився сплачувати за це за рахунок компанії, але після бурхливого незадоволення українців переглянув рішення і погодився й надалі допомагати Україні.

"Бавовна" в росії

В Ейську на росії літак Су-34 впав на 9-поверхівку, — на ранок внаслідок цього загинуло 13 осіб, серед яких троє дітей. 19 осіб постраждали.

Будинок в Ейську після авіакатастрофи Су-34

Оперативно слідкувати за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 237: росія безперервно тероризує Україну дронами-камікадзе.