Чому ЗСУ не відповідають путіну обстрілами електростанцій в росії: названо головну причину

Військовий експерт Петро Черник вказав "Телеграфу" на кілька важливих моментів

Україна потрапила у складну ситуацію, коли не може відповідати росії на її постійні масовані обстріли об'єктів критичної інфраструктури на українській території ураженнями цілей в рф. І здебільшого можливості ЗСУ обмежені саме політичною, а не військовою доцільністю.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт Петро Черник.

"Момент перший: нам треба у такому випадку (у разі обстрілів території рф, — Авт.) їм оголошувати війну. Тому що ми граємо за правилами, а вони — ні. Ми оголосили, що рухаємося в Європейський Союз? Оголосили. Ми подали заявку на вступ до НАТО? Подали. Отже, ми змушені грати за правилами. Крапка. По-друге, у нас немає вибору. А якщо на такий крок йти, він в обов'язковому порядку має бути узгоджений з усіма головними гравцями, від яких залежить наша доля по вступу в ЄС і НАТО. Гарантую вам на 100%, що в Європі знайдеться безліч абсолютно порядних, абсолютно чесних і дипломатів, і політиків, і т.д., які не погодяться з такою позицією (ударами по рф, — Авт.)", — пояснює він.

Тому, за його словами, Україна опинилась в дуже в унікальному і одночасно складному положенні. З одного боку противник проти українців "грає без правил, і ми би могли їм відповідати так само". "А з іншого боку, як тільки ми відповімо рф без правил, то в Євросоюзі знайдуться люди, які обов'язково будуть використані російськими спецслужбами в темну і скажуть, мовляв, а чим українці кращі від росіян, немає ніякої загарбницької війни, вони такі самі", — аргументує експерт.

Коментуючи можливе задіювання українських Сил спеціальних операцій на території рф для ураження об'єктів критичної інфраструктури та стратегічних вузлів, Петро Черник сказав наступне: "Забудьте про це. Це взагалі не розмова, щоб вони могли заходити на територію росії. Це не є предметом обговорення".

Нагадаємо, у низці міст України вранці 18 жовтня пролунала нова хвиля вибухів внаслідок російських атак. Зокрема, повідомлялось про вибухи у Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Житомирі та Києві. Окупанти цілились знову в енергетичну інфраструктуру та житлові будинки.