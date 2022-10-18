Мобілізація на службу в ЗСУ: які пільги та виплати отримують військові

Список пільг може розширюватися

В Україні триває вже 237-й день повномасштабного вторгнення. Багато військовослужбовців, які боронять нашу країну в складі Збройних сил України вже понад 7 місяців перебувають на фронті, тож уряд ввів для них деякі пільги та виплати, які зможуть покращити їхнє життя і зробити більш комфортним.

Про це повідомило українське видання "ZN.ua". Як зазначається, бійцям призначається щомісячний посадовий оклад, надбавки, доплати та премії, виплати за участь у бойових діях та перебування в полоні, в оточенні. Загалом, серед видів грошових виплат є такі:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні/одноразові додаткові види грошового забезпечення;

виплати за участь у бойових діях або виконання бойових завдань у зоні бойових дій, перебування у полоні чи оточенні;

інші виплати, які не мають постійного характеру.

Окремі види виплат та доплат мають розмір до 100 тисяч гривень на місяць, які виплачуються щомісячно. Для отримання таких виплат подаються звіти про участь та завдання особового складу в бойових діях.

Право на збереження стажу роботи

З початком повномасштабного вторгнення по липень 2022 року військовослужбовці мали право на збереження робочого стажу та зарплатні. Тобто вони повинні були отримувати зарплату за місцем роботи та виплати за службу, у тому числі за участь у бойових діях.

Проте вже з 1 липня були внесені зміни до статті 119 КЗпП. Було виключено положення про збереження середньої заробітної плати за місцем роботи працівника на час призову на військову службу. Наразі військові ЗСУ мають право на збереження місця роботи, а час проходження військової служби зараховується до страхового стажу.

Право на безкоштовний проїзд та провезення багажу

Військові, які стали особами з інвалідністю через війну, учасники бойових дій та прирівняні до них особи за наявності посвідчення, а за потреби електронного квитка мають право на безкоштовний проїзд по всіх видах транспорту міського, приміського та міжміського сполучення в Україні. за виключенням таксі. Таким чином безкоштовний проїзд бійцям надається при поїздці:

у відрядження;

у відпустку в межах України (якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соцпільгу);

при переведенні на нове місце проходження служби або у зв'язку з передислокацією військової частини;

до місця проживання, обраного під час звільнення з військової служби, в Україні.

Відпустки

Під час повномасштабної війни військовим надаються відпустки тривалістю не більше 10 календарних днів. Вони можуть бути за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошових виплат.

При цьому не враховується час на проїзд до місця проведення відпустки та зворотний шлях. Однак це повинно бути не більше, ніж дві доби в один кінець.

Медична допомога та оздоровлення дітей

Звичайно, українські військові мають право на проходження реабілітації та лікування, відпустки із збереженням виплат для відновлення здоров'я через хворобу. При цьому це здійснюється за кошт держави. Бійцям Збройних сил надається право на такі види лікування:

по хворобі — надається відпустка по лікуванню із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі укладання військово-лікарської комісії;

безкоштовна для учасників бойових дій — психологічна, медико-психологічна реабілітація, грошова допомога на оздоровлення;

одноразова грошова допомога в разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Крім того, слід врахувати, що дітям військових за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах та дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності. Діти загиблих військових зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок за наявності згоди Національної соціальної служби.

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