У росіян божевільний страх померти в Україні: Маляр пояснила, чому це поки що не допомагає нам

Підтримка росіян війни в Україні відображається в тому, що путін дотепер перебуває при владі

Росіяни, які воюють проти українців вже 237 днів поспіль, мають шалений страх померти в Україні, проте й надалі підтримують свого лідера володимира путіна. І поки ця підтримка продовжуватиметься, а диктатор буде при владі, це означатиме, що населення рф так званій "військовій спецоперації" лише сприяють.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для "Ми — Україна" оприлюднила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, у роcіян величезний страх загибелі в Україні. Вони бояться бути знищеними на українських землях і це дійсно знижує рівень підтримки російського уряду, зокрема президента володимира путіна.

Вона також додала, що влада рф навіть не гребує знищенням свого ж населення і своїх об'єктів, як військових, так і цивільних. І коли росіяни чітко усвідомлюють, що Україна для них — це територія війни і ця війна вже доходить до них, тоді ця підтримка влади знижується.

Водночас Маляр не радить українцям плекати будь-яких ілюзій з цього приводу, адже для України це ніщо і на війну це ніяким чином не впливає.

"Єдиним ключовим маркером їхньої підтримки є те, що путін дотепер залишається при владі. І якщо вони (росіяни — ред.) це допускають, це означає, що вони цю війну підтримують і вона буде тривати", — пояснила представниця Міноборони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як генерал розповів про співвідношення втрат росіян та українців у війні України з росією.

Також нагадаємо, що військовий експерт дав прогноз щодо деокупації українцями Херсонщини та вибиття окупантів з обласного центру південного регіону України.