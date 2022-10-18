Коли закінчиться війна з росією: Буданов озвучив чіткий термін

Після перемоги на Україну чекає вкрай складний політичний процес

Україну вже у найближчому майбутньому чекають вкрай складні бої з росіянами, проте вже до кінця року Збройні українські сили суттєво просунуться вперед, а до літа наступного, 2023 року, виб'ють окупантів із територій Батьківщини.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для проєкту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара озвучив керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов, відповідаючи на запитання щодо подальших прогнозів розвитку війни в Україні.

"Найважчі бої станом на зараз точаться в районі міст Бахмут та Соледар. Там зараз йдуть найзапекліші бойові дії… ну а розкривати плани, я думаю, це буде трошки некоректно", — пояснив Буданов.

За словами представника ГУР МО, до кінця року українці зможуть суттєво просунутися вперед та отримають значні перемоги.

Що стосується деокупації обласного центру Херсонщини, то Буданов зазначає, що ЗСУ дійсно спроможні звільнити його, повністю вибивши з міста окупаційну російську армію та зрадників, що перейшли на бік ворога.

Згідно з прогнозом генерал-майора щодо розвитку війни з росією у наступному, 2023 році, то він запевняє, що вже наприкінці війни бойові дії в країні повинні закінчитися, а вже улітку війна повинна повністю завершитися.

"У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися. Для початку, вийдемо на кордони 1991 року, а вже після розпочнеться серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній рф: від росії від’єднаються певні регіони… москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру рф на нашу територію… тобто там багато дуже кроків", — підсумував Буданов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли на думку військового експерта Збройні українські сили зможуть звільнити Херсон.

Також нагадаємо, чому деокупація Херсона може стати переломним моментом у російсько-українській війні.