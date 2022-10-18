Іранські дрони у росії закінчуються: Буданов розповів, скільки їх збиває Україна

Кількість іранських дронів, якими росія б’є по Україні, обмежена, наголошує глава ГУР МО

Україна в останні тижні постійно зазнає масованих ударів іранськими дронами-камікадзе серії Shahed, які запускають російські війська. Однак і ці боєприпаси у росіян не нескінченні, та й потужності Ірану для їхнього виробництва мають обмеження.

Про це в інтерв’ю проекту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара озвучив керівник Головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов.

Буданов повідомив, що спочатку росія замовила у Ірану партію в кількості 1750 дронів, далі були нові замовлення. "Але швидкість їх виробництва і доставки в росію, ви маєте зрозуміти, це ж не одномоментний процес. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові, але є інша сторона цього питання: біля 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо", — зазначив глава ГУР. МО.

Він також пояснив, що закупівлі пристроїв для протидії БПЛА на кшталт ізраїльських так званих гвинтівок для збивання дронів не допоможуть підвищити відсоток їхнього знищення.

"На жаль, це ніяк не вплине на цю ситуацію і гвинтівками тут питання не вирішиш, потрібні серйозні системи ППО", — сказав Буданов.

При цьому глава ГУР МО зазначив, що кількість систем ППО, що постачаються Україні, недостатня для того, щоб повністю зняти ракетну загрозу.

"Проте наша вітчизняна оборонна промисловість працює над вирішенням цього питання. Крім того, ми шукаємо, де можна купити будь-які системи ППО у світі… і щось нам постачається", — додав Буданов.

Як повідомлялося, військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник зазначає , що головна проблема української ППО — це зосередження радянських одиниць техніки, які відбивають атаки росіян.