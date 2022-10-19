Ціла схема: Арестович розповів, коли Україна розбереться з іранськими дронами

Від західних партнерів регулярно надходять станції протидії безпілотникам, що запитуються.

Україна вже за кілька тижнів зможе бути більш підготовленою до ймовірних атак іранськими безпілотниками-шахідами з боку російських окупантів. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, зараз військові в нашій країні розгорнули повну схему боротьби з подібною технікою ворога.

Обіцянка щодо того, що найближчим часом проблему із БПЛА буде вирішено, пролунала від чиновника в черговому випуску програми правозахисника Марка Фейгіна на YouTube.

Арестович підкреслив, що зараз Україна наголошує на отриманні від безлічі союзників спеціальних станцій протидії безпілотним апаратам. Більше того, помічаючи наслідки масованих атак на нашу країну, партнери дають їх "фактично миттєво". Робота подібної техніки є дуже ефективною.

Поки що ЗСУ доводиться використовувати своїх найкращих зенітників, які відстежують повітряні цілі. Він зазначив, що багато хто з них виявляє неабияку уважність, адже примудряються відбивати практично всі атаки "шахідів" на великі міста.

Найближчим часом, зазначив Арестович, в Україні з’явиться ціла схема боротьби з БПЛА. Вона включатиме не лише зенітну артилерію, а й прожектори, спеціальні наглядові пости, а також зв’язок для оповіщення всіх учасників цього ланцюжка.

"Ми протягом кількох тижнів впораємося з цією проблемою, а до цього збиватимемо їх звичайним способом", — резюмував представник Офісу президента.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про іранські Shahed-136 і чим вони можуть бути небезпечними для українців.

Також ми ділилися думкою ветерана російсько-української війни Євгена Дикого, який загалом описав, яким чином можна збити "мопед" самостійно.