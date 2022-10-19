Окупанти атакували на Харківщині: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти намагаються не пропустити українські війська у їхньому русі вперед

Ворожі обстріли України не припиняються — страждають на об’єкти інфраструктури та житлові будинки. Ворог на фронті тим часом намагається повернути втрачені позиції на Харківщині.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни такі спроби успіхом не увінчаються. На Херсонщині росіяни судомно готуються до контрнаступу ЗСУ — з’явилися заяви про перевезення колаборантів на інший берег Дніпра.

Українські військові тим часом методично знищують склади боєприпасів та лінії комунікації на півдні України. Що стосується Донецької області, то район Бахмута, Соледара та Авдіївки продовжує залишатися точкою запеклих боїв.

Карта боїв в Україні

Схід України

Вороги заявляють, що намагаються повернути позиції в районі Куп’янська та нібито провели атаку навколо Киселівки (на південний схід від Куп’янська). Примітно, що українські та російські джерела заявили про обстріл Котлярівки з боку росіян, на південь від Киселівки, а це означає, що ЗСУ могли просунутися на південний схід від Куп’янська до цього району.

Як зазначають аналітики, росвійська провели атаку на Харківщині на Огірцеве, її відбили. Це може означати продовження наступальних операцій поблизу кордону з Росією (2 км від неї знаходиться населений пункт). "З огляду на нинішній стан російських наступальних можливостей, що постійно погіршується, в Україні, малоймовірно, що російські війська досягнуть будь-яких успіхів у цьому районі", — пишуть експерти.

На захід від лінії Сватове-Кремінна росіяни можуть продовжувати оборонні операції. Вони проводять наземні атаки у західній частині Луганської області, щоб відвоювати позиції у районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Карта контрнаступу на північному сході України

У районі Бахмута та Авдіївки продовжуються атаки росіян. Ворог хоче захопити Бахмут до кінця місяця, але експерти сумніваються, що їм вдасться це зробити.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

У Росії заявляють, що відбили російську атаку вже за 20 км на північний захід від Херсона. Називаються також інші місця, де нібито намагалися прорватися ЗСУ — в районі Милове, у бік Брускінського. Підтверджень цьому немає. Українські сили продовжують завдавати ударів по російських наземних комунікаціях та складах боєприпасів — на повітря злетіли три склади у Бериславському та Баштанському районах.

Наголошується, що обмежена логістика через Крим збережеться кілька місяців — до грудня демонтують прольоти мосту. Через огляд та стан полотна на Кримському мості — серйозні пробки.

Карта контрнаступу на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", про паніку окупантів на півдні свідчення того, що гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив про "переміщення" мешканців правого берега Дніпра на лівобережну частину. Але причиною може бути не уявна турбота про громадян або навіть військова доцільність — за добровільним переселенням може бути примусова депортація з конкретною метою.