Файні звістки з Херсону, нічний обстріл та повернення COVID-19: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

На ранок середи, 19 жовтня, знову не обійшлося без російських обстрілів, проте є і втішні новини з фронтів.

"Телеграф" зібрав найголовніше за вечір та ніч.

Нічні обстріли

Вночі потужно прилетіло по Кривому Рогу, було влучання та руйнування об'єкта критичної інфраструктури, в районі багато населених пунктів залишилися без електрики.

Що там Херсон?

Деякі експерти стверджували, що ЗСУ можуть повернути Херсон вже на цьому тижні. І цікаві новини поступають від окупантів, — підготовку наступу підтверджують місцеві колаборанти, кажуть, що "битва за Херсон почнеться вже найближчим часом".

Російський генерал Сергій Суровікін теж вже заявляв, що ситуація біля Херсона непроста і можливе вжиття "непростих заходів".

Більш того, вони вже готують переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра.

Допомога Німеччини

Німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T вже в Україні і вже добре себе показав, — заявив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, а також зимову військову форму та обладнання, — йдеться на сайті уряду Німеччини.

Коронавірус нікуди не зник

Минулого тижня в Україні було зафіксовано майже 23 тисячі нових підтверджених випадків інфікування COVID-19, 4797 хворих були госпіталізовані, а 203 людини померли.

Обстановка на ЗАЄС

Запорізька АЕС тричі за 10 днів втрачала останню діючу лінію електропостачання, після чого реактор охолоджували дизель-генератори, проте наразі зв'язок відновлено, — заявив гендиретор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Оперативно слідкувати за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 238: рф продовжує бити по містах України дронами і готує евакуацію з Херсона.