Виїзд з України окремих категорій чоловіків: хто з них все ж має обмеження

Від конкретного запису в документах може залежати рішення прикордонників

З початком повномасштабної війни росії проти України було оголошено загальну мобілізацію, а отже обмежено виїзд за кордон багатьом категоріям чоловіків до закінчення воєнного стану. Є групи людей, які мають проблеми зі здоров'ям, тож нібито повинні мати право покинути країни. Однак, не все так просто.

Що стосується чоловіків, які є тимчасово непридатними до військової служби, то їм дозволено виїзд за межі України за умови наявності документів, що підтверджують його таке право. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в ст. 23 визначає, що не підлягають призову на військову службу під час загальної мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або, відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Крім того, чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають військово-облікові документи з ТЦК та СП із відміткою/записом "непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час" не можуть виїхати за межі України, оскільки такої категорії осіб не передбачено частиною першою статті 23 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в якій визначено хто не підлягає призову на військову службу. Про це зазначали неодноразово в Державній прикордонній службі України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, для чоловіків, які мають заборгованості перед банками і кредити, виїзд за кордон обмежений. Експертка чітко пояснила, чи мають право прикордонники випускатии таких осіб.