Чим Україні відбивати атаки дронів: генерал підкреслив важливий нюанс

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів "Телеграфу", як протистояти новій повітряній загрозі

Те, що російська федерація активно продовжує закуповувати в Ірану небезпечні дрони-камікадзе, які спричиняють численні руйнування цивільних будівель та критичної інфраструктури в Україні, змушує йти на жорсткі кроки. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. А полювання на дрони стає в Україні мало не національною, хоч і не зовсім правомірною, "розвагою".

Про те, чому росія вкотре змінила тактику війни в Україні, а також – як ефективно протистояти атакам ракет та безпілотників, "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Атака ракет та дронів: що треба розуміти про нову тактику росіян

"Вже понад тиждень, починаючи з 10 жовтня, ми переживаємо масовані повітряні атаки з боку росіян з використанням ракет і дронів. Це явно не є відповіддю на підрив Кримського мосту, як намагається подати російська пропаганда. Подібні дії агресора пов’язані передусім із бажанням путіна змінити ситуацію на фронті на свою користь. Тому він йде на відверто терористичні методи — масовані удари по енергетичних об’єктах, по цивільній інфраструктурі з метою схилити офіційний Київ до переговорів", — пояснює генерал Романенко.

За його словами, нову російську тактику війни реалізує генерал Суровікін, призначений командувачем угруповання російських військ в Україні. При цьому він залишається командувачем повітряно-космічних військ рф.

"Суровікін активно застосовує ці війська з урахуванням свого попереднього досвіду служби в Чечні та Сирії. Саме він з 10 жовтня реалізує в Україні нові путінські вказівки, отримавши карт-бланш на застосування всього озброєння, окрім зброї масового ураження", – наголошує військовий експерт.

Останнім часом, продовжує Ігор Романенко, проти нас активно використовуються снаряди, що барражують, – так звані дрони-камікадзе, отримані росіянами від іранців.

"Річ у тому, що сучасної високоточної зброї в росії з початку широкомасштабного вторгнення стало значно менше. Залишилося, за деякими даними, 25-30% різного типу. А отримавши іранські дрони, росіяни активно їх застосовують, — розповідає генерал. — Причому дрони розвідувальні та ударні. Найбільш поширені – БПЛА Shahed 136. Їхня бойова частина у 10 разів менша, ніж у ракет (до 40 кг проти 400) Але оскільки ці дрони використовуються масовано, кілька по одному об’єкту, їм вдається долати нашу систему ППО. Серед іншого, вона використовує для боротьби з дронами засоби радіоелектронної боротьби. Але ті мають певну зону охоплення.

Система наведення на дронах не точна, інерційна, зазначає Ігор Романенко. Але для орієнтування у просторі використовується російська глобальна система супутникової навігації – Глоннас.

"Все це, – констатує експерт, – призводить до тих наслідків, які відомі. Згідно з даними керівництва України, з 10 жовтня противник знищив практично третину наших електростанцій. Були й інші збитки, гинули та гинуть люди".

Чим відображати небезпеку з неба

За словами генерала, знищувати дрони можна і потрібно зенітним, артилерійським, кулеметним вогнем на малих висотах. А також комплексами ближньої дії, що здійснюється.

"І за всіма показниками ефективність нашої ППО – досить висока. Мова про 60-70 і більше відсотків знищених цілей. Але ті, що прорвалися, звичайно, завдають шкоди. Знижуючи потенціал нашої енергетики", – зазначає експерт.

Противник, наголошує він, намагається позбавити українські міста електроенергії, води, тепла. Впливаючи на військові об’єкти.

"Протидія України такого роду повітряній навали посилюється завдяки набутому досвіду. Є вже дрони, збиті великокаліберними кулеметами, навіть стрілецькою зброєю", — нагадує Ігор Романенко.

Ефективні у боротьбі з навалою дронів, продовжує експерт, й комплекси, які до нас завозяться. І які в перспективі завозитимуться. У першу чергу, мова про батарею IRIS-Т німецького виробництва, що вже надійшла, про американо-норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Також відомо, що після терористичних ракетних та дронових атак росіян нам вирішили поставити іспанський протитанковий ракетний комплекс Toledo та французький ЗРК Crotale.

"Своєю чергою, росіяни, як уже відомо, домовляються з Іраном про постачання балістичних ракет малої та середньої дальності. Це комплекс Fateh-110 з дальністю до 300 км та аналогічний клас "земля-земля" Zolfaghar (до 700 км)", — розповідає генерал.

І це окрім вже використовуваних безпілотників Mohajer-6, Shahed-136, а також БПЛА-камікадзе Arash 2, які також хочуть придбати росіяни.

"Ракети балістичні, високошвидкісні. Для боротьби з ними потрібні дуже дорогі протиракетні комплекси, як американські Patriot останньої модифікації PAC-3. Можливо, французькі протибалістичні комплекси Mamba з ракетою Aster 30. Є в Ізраїлі чотиришарова система ППО. Крім того, дві ізраїльські батареї "Залізного купола" перебувають у США. І якби Ізраїль погодився, американці могли б нам їх передати. Можливо, Ізраїль піде нам назустріч у зв’язку з діями Ірану та зніме обмеження на постачання озброєння в Україну. Є надія на канадські протидронові системи", – зазначає Ігор Романенко.

Питання в тому, наголошує він, щоб до нас все постачалося швидко і в потрібній кількості.

"Відомі, наприклад, шестиствольні системи "Вулкан" – оптичні, напівавтоматичні, досить ефективні. Але треба, щоб вони заходили до нас швидше, щоб наші воїни на них швидко та ефективно навчалися, щоб усе це швидше запроваджувалося, допомагаючи закрити українське небо". Це широкоспекторна робота, яку слід постійно проводити з союзниками, при цьому сподіваючись на власні сили та постійно підвищуючи свій потенціал у боротьбі з повітряною загрозою”, – резюмує генерал.