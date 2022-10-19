Не здали Херсон, а переїхали: окупанти відзначилися низкою гучних заяв

Загарбники готуються до оборони

Нещодавно російська окупаційна влада Херсона оголосила про план евакуації мешканців міста з правого берега Дніпра на лівий, причиною чого, ймовірно, є успіхи наступу Збройних сил України в регіоні. Вважається, що вже майже половина херсонців виїхали, а самі гауляйтери продовжують покидати правий берег річки.

Про це повідомив колаборант, голова окупаційної адміністрації Херсона володимир сальдо, пише російське пропагандистське видання "РИА-Новости". За словами гауляйтера, приблизно до 40% жителів Херсона та Херсонської області вже поїхали, проте точних цифр немає. Крім того, в'їзд для цивільних осіб в область закривається на 7 днів.

"Вже сьогодні всі владні структури військово-цивільної адміністрації, усі міністерства теж переїжджають на лівобережжя, і управління на цей період вестиметься з лівого берега нашої Херсонщини", — розповів сальдо.

До того ж він підкреслив, що здавати місто Херсон ніхто не буде. Усі заходи проводяться лише для "створення оборонних укріплень".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, міський голова Мелітополя Іван Федоров пояснив, для чого російські окупанти влаштували евакуацію Херсона. За його словами, причина не в турботіпро місцевих жителів.