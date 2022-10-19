Рус

Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Favbet Foundation передав для фронту черговий позашляховик Новина оновлена 19 жовтня 2022, 17:56
Favbet Foundation передав для фронту черговий позашляховик

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий автомобіль-позашляховик для виконання бойових завдань на передовій.

Про це йдеться у повідомленні фонду.

Мова йде про Nissan X-Trail. Авто уже надійшло в розпорядження батальйону, який протистоїть російським окупантам на сході України.

Раніше завдяки зусиллям Favbet Foundation Збройні сили України отримали 17 автомобілів, підготовлених для роботи на передовій.

Як повідомлялося, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Теги:
#Україна #Автомобіль #Війна #Favbet Foundation