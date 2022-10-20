"Кінця цієї війни не буде": військовий Маркус розповів, чи зможуть ЗСУ звільнити Крим та Донбас

Військовослужбовець каже, що на швидке закінчення війни розраховувати не варто

Повномасштабна війна росії проти України може тривати ще дуже довго, але ЗСУ неодмінно звільнять і Крим та Донбас.

Як розповів відомий військовослужбовець, блогер, письменник і мандрівник Валерій Маркус в інтерв’ю DW, багато зараз залежить від того, як розвиватимуться події в росії та її армії.

"Кінця цієї війни не буде. Вона переходитиме з однієї фази в іншу, але вона ніколи не закінчиться", — сказав він.

Маркус розповів, що на початку війни говорив, що вторгнення триватиме щонайменше рік, проте зараз уже стає зрозумілим, що війна явно не на рік.

Військовослужбовець не став сумніватися в тому, що Україна рано чи пізно зможе повернути і Крим і Донбас, але багато що спиратиметься на те, як розвиватимуться події всередині росії.

"Ці олухи запустили процес руйнування себе, а от чи вдасться їм нівелювати ці процеси і наскільки вдало, я не знаю", — зазначив Маркус.

Крім того, він наголосив, що росіяни вже програли цю війну, хоча Україна її ще не виграла.

Як повідомлялося раніше, голова Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше прогнозував, що війна може закінчитися вже до літа 2023 року.