На думку військового, противник так і досі не зрозумів нюанси поведінки українців у кризових ситуаціях

Ні регулярний масований обстріл мирних міст України, ні відключення електроенергії не можуть перешкодити Україні здобути свою перемогу. Росіяни ж, атакуючи об’єкти інфраструктури, лише підтверджують свій статус терористичної держави у спробі залякати нібито слабшого супротивника. Однак у Кремлі серйозно прорахувалися, обравши таку тактику.

Принаймні, так вважає боєць ЗСУ Валерій Маркус, який до війни має статус популярного блогера. Своє бачення ситуації щодо атак на енергетичну інфраструктуру військовослужбовець описав у короткому інтерв’ю DW.

На його думку, у нашого супротивника геть-чисто відсутня стратегія, більше того — її взагалі ніколи й не було.

"Було щось незрозуміле, що вони спробували зробити на початку повномасштабного вторгнення. Потім почали потроху просуватися, рівняти із землею міста та села. А здебільшого росія просто займається терором", — зазначив Маркус.

Зокрема він додав, що в ударах по електростанціях та інших важливих об’єктах критичної інфраструктури немає особливого сенсу. Такими діями окупанти лише більше розлютили звичайних українців та дозволили нам ще активніше вимагати військової допомоги від Заходу. Іноземні партнери, переконаний Валерій Маркус, змогли розв’язати собі руки в окремих моментах, щоб постачати нам окрему зброю.

Рішення бити електростанціями та іншими подібними об’єктами військовослужбовець, не ховаючись, називає "тупим імпульсивним кроком", адже подібне залякування не зможе зламати українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому четвер, 20 жовтня, може стати одним із найскладніших днів для української енергетики і про що влада попросила всіх українських громадян.

Також ми писали, як Маркус бачить подальший розвиток війни, особливо щодо роками окупованих Донбасу та Криму.