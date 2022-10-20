ДТЕК опублікував нові графіки відключень у Київській області

Такий графік є потенційним і приблизним

У зв'язку з ударами російських окупантів по об'єктам інфраструктури України в Офісі Президента повідомили, що протягом всієї доби 20 вересня українців можуть чекати віялові відключення електроенергії. І хоча вночі в деяких районах Києва вже були відключення світла, щодо області вже оприлюднили потенційний графік відключень.

Його опублікували на сайті ДТЕК Київські електромережі. Як зазначається, цей графік застосовуватиметься лише в тому випадку, якщо в операторів виникне потреба збалансувати енергосистему. Відключення світла іноді можуть тривати більше 4 годин поспіль для кожного клієнта.

Усі вулиці розподілені на 3 групи черги. Для різних груп споживачів електрика буде відключатися в різний час, але в таких проміжках: з 08:00 до 12:00, з 12:00 до 16:00, із 16:00 до 20:00, з 20:00 до 00:00. Проте, слід розуміти, що в графіку можуть можуть похибки в 30-40 хвилин. Водночас був наведений приклад: якщо будинок відключався з 08:00 до 12:00 години, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20:00 до 24:00 години.

"Відключення триватиме для кожного клієнта не більш ніж 4 години. Однак вони можуть повторитися для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень", – повідомили в енергетичній компанії.

Черги відключень на Київщині

Група 1 відключення електроенергії

Група 2 відключення електроенергії

Група 3 відключення електроенергії

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям розповіли, де дізнаватися про планові відключення електроенергії в своєму регіоні. Обмеження постачання світла будуть почерговими.