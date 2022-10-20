Битва за Херсон: австрійський аналітик розповів, коли треба вибити росіян

Слабке місце росіян — мости

Навколо окупованого росією Херсона останніми днями активно розвертаються важливі події. Український контрнаступ та перспектива деокупації змусили колаборантів заявити про масову евакуацію, нібито подалі від обстрілу.

Австрійський військовий експерт Маркус Райснер в інтерв’ю DW оцінив, що цей наступ є найважливішим і вирішальним з усіх. Вибити росіян із Херсона потрібно, щоб росія не могла стягнути туди сили взимку і після атакувати Миколаїв та Одесу, позбавивши Україну виходу до моря.

На те, що росіяни можуть відмовитися від цього плацдарму, вказують два фактори. Перший – заява про евакуацію цивільних, а другий – перегрупування військ окупантів. Як зазначає Райснер, росія має проблему — "голкове вушко у вигляді мостів, які Україна сильно пошкодила за допомогою систем HIMARS", як додає експерт — понтонних переправ для угруповання на правому березі Дніпра недостатньо. Відступ за Дніпро для росіян — логічний хід, вважає аналітик, але вони втратять плацдарм та можливість атаки навесні.

"Якщо Україні там вдасться прорив, то можлива паніка на мостах. Для України важливо зайняти саме місто Херсон, щоб там перезимувати", — каже Райснер. Він також прокоментував можливість руйнування Каховської ГЕС. Це порушило б шляхи постачання українського контрнаступу. Росія використовувала таку тактику на річці Інгулець, це може повторитися і в Херсоні, вважає експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, які натяки робить росія про прорив дамби і чим загрожує всім населеним пунктам вниз за течією Дніпра, зокрема Херсону, різка пробивна хвиля в мільйони тонн води. Аналітики Інституту вивчення війни раніше зазначали, що для успішного продовження контрнаступу ЗСУ потрібно не лише вибити росіян із західного берега Дніпра, а й відігнати далі — щоб повноводна річка стала останнім етапом української лінії оборони на півдні, а не першим.