Б'ють по школах: росіяни розбомбили навчальні заклади у двох регіонах

Росіяни у відчаї завдають ударів по будь-яким місцям

Російські загарбники продовжують атаки дронами та ракетами по території України. Крім того, що вони значно пошкоджують критичну інфраструктуру, ціллю для себе вони обрали також навчальні заклади. Так, у ніч проти 20 жовтня окупанти завдали ударів по Миколаєву та Запорізькій області. Там вони пошкодили освітні установи.

Про атаку росіян у Миколаєві повідомила пресслужба ОВА у Фейсбуці. Як зазначається, у місто залетіли іранські дрони. Наскільки сильно пошкоджен сам навчальний заклад — невідомо.

"Вночі, 20 жовтня, ворог знову атакував Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію. Також внаслідок цього виникли дві пожежі на відкритих територіях, які були оперативно ліквідовані. Без жертв та постраждалих", — йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента України надали деталі щодо Запорізької області. Заступник Керівника ОП Кирило Тимошенко розповів у своєму Telegram-каналі, що зранку, 20 жовтня, була обстріляна школа в селищі міського типу Комишуваха. Точної інформації про постраждалих та загиблих немає.

"Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Ці нелюди обов'язково будуть покарані", — зазначив Тимошенко.

Смт Комишуваха Запорізької області

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Інституті вивчення війни вважають, що російські окупанти можуть вдарити по великій ГЕС. Це призведе до масштабних руйнувань і загибелі людей, але за думкою росіян, уповільнить наступ ЗСУ.