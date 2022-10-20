Є два варіанти: міністр розповів, за яких умов примусово відключатимуть світло

У Кабміні звернулися до українців з проханням

У середу, 19 жовтня, російські окупанти нанесли ракетні удари по об'єктам критичної інфраструктури України, внаслідок чого по всій країні виникли збої в електроживленні. У зв'язку з цим були введені графіки потенційних відключень світла, які можуть бути застосовані в разі, якщо добровільне скорочення споживання електроенергії буде менше за 20%.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенка під час телемарафону. За його словами, перша складова зменшення споживання — це свідоме скорочення.

"І друга — коли цього не вистачає, ми, з урахуванням обстрілів та пошкоджень енергосистеми, змушені ввести примусові обмеження", — повідомив Галущенко.

Він також зазначив, що результати добровільного скорочення відчутні, зокрема, в перші дні після початку обстрілів воно складало близько 10%. Проте, зрозуміло, що заклики не завжди працюють особливо, за його інформацією, у західних областях України. Міністр енергетики нагадав, що зменшення споживання на 20% критично допомогло б енергосистемі, інакше вони змушені будуть розпочати віялові відключення електроенергії по всій Україні за встановленими графіками.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Офісі Президента України заявили, що відключення електроенергії в Україні можуть траплятися протягом всього дня 20 жовтня. Українців закликали обмежити споживання світла.