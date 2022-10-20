Чому росія хоче "вбити" зернову угоду: ексглава МЗС розказав про підняття кремлем ставок

Павло Клімкін прокоментував "Телеграфу" мотиви чергової істерики рф довкола дронів і зерна

Погрозами розірвати з Україною зернову угоду росія намагається піднімати ставки, щоб збільшувати свої вимоги у протистоянні з Україною, відтак зберігаються загрози перекриття зернового коридору через дії рф.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, оцінюючи нову резонансну заяву російського представника в Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Як стало відомо, генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш повідомив, що в Україну мають вирушити фахівці, які встановлять, якими дронами російська армія б'є українську інфраструктуру. У відповідь заступник постійного представника рф при ООН Дмитро Полянський заявив, що росія може переглянути співпрацю з організацією. Дипломат також пригрозив: якщо до його попередження не прислухаються, москва може відмовитися від продовження зернової угоди, яка дозволила відновити експорт сільгосппродукції з українських портів.

"Це не позиція, а просто стандартна така російська гра. Я тут не бачу нічого, що потрібно коментувати. Насправді це типова гра росії. Звичайно є (загроза для зернової угоди, — Авт.), вони передавали листи зі свого МЗС з (відповідними, — Авт.) вимогами на адресу ООН і завжди будуть вимагати більше. І чим далі, тим більше вони будуть вимагати, щоб вона не залишалася. Розуміючи, що вражає зерновий коридор, який є достатньо важливим для світових ринків. Тому можна очікувати, що вони будуть намагатися зараз "вбити" зернову угоду, щоб підняти ставки навколо цього. Це абсолютно зрозуміло", — підкреслює Павло Клімкін.

За його словами позиція України у відповідь має бути очевидною — Київ повинен активно долучати до ситуації довкола зернової угоди президента Туреччини Реджепа Тайїїп Ердогана, а також "маємо залучати ООН і говорити про те, що росія тепер реально всіх морить голодом".

"Це ж саме варто говорити в країнах західного світу. Це повинна бути кампанія — і політична, і неполітична. Тобто протидія тут також абсолютно зрозуміла", — додає ексміністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти вже наступного дня після підписання їх владою зернової угоди завдали масованого ракетного удару по морському порту Одеси. Саме в цьому інфраструктурному об’єкті знаходиться зерновий термінал, звідки до Чорного моря мали відбути кораблі з продовольством.

22 липня Україна у турецькому Стамбулі підписала домовленості щодо розблокування трьох наших портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення зерна та інших продуктів. Ця угода — не акт доброї волі росіян, а вимушена поступка окупантів після провалу з островом Зміїний.

Термін дії зернової угоди спливає 19 листопада.

Зазначимо, раніше в росії вже знайшли ще один привід, аби розірвати зернову угоду з Україною. Це відбулося після вибуху на Кримському мості.

Інформацію про те, що росія спробує не виконувати умови зернової угоди та захоче її зірвати, раніше в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" також повідомляв Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.