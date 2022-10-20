Відключення світла: "Укренерго" терміново звернулася до мешканців Києва та чотирьох областей

Слід серйозно віднестися до прохань уряду

Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей просять терміново зменшити споживання електроенергії. Інакше можуть розпочатися віялові відключення світла за раніше встановленими графіками.

Про це заявили на сторінці у Фейсбук НЕК "Укренерго". Як зазначається, електромережа досі занадто завантажена в центральних регіонах, тож співробітникам інфраструктури важче працювати.

"У центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!"

Вони підкреслили, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Офісі Президента України звернулися до українців з проханням обмежети використання електроенергії. Вони заявили, що відключення світла можуть торкнутися всіх областей.