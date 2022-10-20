Чи знадобиться Україні нова хвиля мобілізації після призову в рф: пояснив полковник

Нині в армії України служить майже мільйон людей

Після оголошення в росії часткової мобілізації багатьох українців почало цікавити, чи знадобиться додатковий призов і нашій армії. Мотив зрозумілий — повномасштабна війна триває вже вісім місяців, погрози серйозні і без втрат на фронті не обходиться. Проте, за словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, поки ЗСУ не потребують офіційного "поповнення" через оголошення додаткової мобілізації.

Про це військовослужбовець заявив в ефірі "5 каналу", передає "Телеграф". Додамо, що всю відповідальність за прийняття рішень щодо ймовірних нових хвиль призову до лав армії на себе бере виключно політичне та військове керівництво країни. Які плани у наших "керманичів", Сергій Череватий говорити не береться.

Нині ж, за його словами, Україну захищає близько мільйона людей, які працюють у різних силових структурах. Спікер Східного угруповання ЗСУ переконує: це далеко немаленька кількість.

"Для армії, яка обороняється, — це цілком пристойна цифра", — підкреслив він.

Також Череватий акцентував увагу на тому, що навіть якщо додаткову мобілізацію в Україні буде оголошено, це явно проводитиметься згідно із законодавством, а самі призовники проходитимуть належну підготовку. Словом, таких проблем, як у росії, в нашій країні явно не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які виплати та пільги отримують українські військові, які захищають цілісність нашої держави.

Крім цього, ми пояснювали, чи можуть під час мобілізації забирати в армію безробітних громадян.