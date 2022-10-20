Favbet Foundation передав ЗСУ повнопривідний пікап

Favbet Foundation передав ЗСУ оснащений для умов фронту Ford Range

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних сил України ще один пікап для виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Оснащений для умов фронту Ford Ranger передано підрозділу, який виконує бойові завдання на території Донецької області.

Разом з авто бійці отримали речі першої потреби й продукти від мешканців Блиставицької громади Київщини.

Як повідомлялося, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.