Війна — день 240: В Україні масові відключення світла, колаборанти біжать із Херсонщини

Оперативно про головне 21 жовтня

Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває 240 днів. На Донбасі точаться важкі бої. На півдні ЗСУ тиснуть на окупаційну армію, а місцеві колаборанти, зокрема, на правобережжі Херсонщини, спішно пакують валізи та біжать на підконтрольні росії землі. Тим часом в Україні продовжуються масштабні відключення електроенергії з метою економії та балансування.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Російські ЗМІ пишуть про влучання в Антонівський міст і переправи через Дніпро в окупованому Херсоні.

Іран є учасником бойових дій в Україні, заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, Іран наразі веде безпосередні бойові дії на місцях, а також шляхом надання зброї, яка завдає шкоди цивільному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні.

Нагадаємо, інформація за 18 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 237: рф продовжує терор України ракетами та дронами-камікадзе".

Дані за 19 жовтня читайте у матеріалі: "Війна — день 238: росія продовжує бити по містах України і вивозить людей з Херсона" .

Про те, що відбувалося 20 жовтня, можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 239: окупанти бомблять Україну, в країні оголошено жорстку економію електроенергії".