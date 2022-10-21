Біля Антонівського мосту вночі розцвіла "бавовна": що відомо

Окупанти, очевидно, намагалися провернути якийсь "трюк" під покровом ночі та отримали "відповідь" ЗСУ

Пізно ввечері 20 жовтня в районі Антонівського мосту, який все частіше згадується у зведеннях з полів бою, пролунали вибухи.

Повідомлення про це почали з’являтися ближче до півночі в мережі.

Відео обстріл мосту

При цьому російські Telegram-канали почали несамовито кричати: мовляв, "вбивають цивільних" — вже начебто сім машин швидкої допомоги пройшли до місць вибухів.

Повідомлення про нібито "семи карети швидкої допомоги"

На невміння "рашн-пропагандистів" аналізувати факти і елементарно складати числа вказав воєнкор Андрій Цаплієнко.

"Російська пропаганда жжот. Втім, як завжди. 12 пострілів по Антонівському мосту, 11 ракет збиті, і в результаті 6 прильотів. Прилетіло по цивільних на переправі о 23:00, у той час, коли в Херсоні комендантська година починається з 22:00" "А переправа працює з 07:00 до 20:00. Пропагандистів математики не вчать", — коментує він повідомлення "російських очевидців".

Повідомлення Андрія Цаплієнка

І наводить оголошення, в якому йдеться про те, що переправа, наведена поряд із мостом для втечі рашистів на лівий берег, функціонує лише до восьмої вечора.

Повідомлення у російських пабликах

Тому всі "заяви" росЗМІ — лише спроба в черговий раз нагнітати пристрасті для путінського "телевізора".

Ще один можливий варіант – окупанти задумали провернути чергову підлість, за що й були покарані українськими військовими.

Тому цивільних на переправі точно немає, ніхто з українців точно не постраждав, і можна просто насолоджуватися пишною "бавовною" (як відомо, так українці перекладають російські "хлопкі").

Відео обстрілу Антонівського мосту та переправи поруч із ним наводить Telegrаm-канал командування ЗСУ. Як відомо, Антонівський міст – єдина у Херсоні автомобільна переправа через Дніпро. Він має ключове значення для постачання окупаційних російських військ, що дислокуються там в даний момент.

Повідомлення українського Telegram-каналу

Нагадаємо, зараз окупаційна "влада" і колаборанти готуються залишити Херсон і перебратися на лівий берег Дніпра, бо бояться контрнаступу ЗСУ. За шість днів загарбники збираються вивезти на лівий берег Дніпра та до Росії від 50 до 70 тис. українців. При цьому вони щосили трубять про те, що ЗСУ нібито мають намір підірвати Каховську ГЕС, щоб утруднити їм "евакуацію".

Насправді саме загарбники мають намір завдати шкоди гідротехнічній споруді. Про такі ризики заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до Європейської ради у четвер, 20 жовтня. Зеленський заявив, що є інформація про мінування російськими терористами греблі та агрегатів Каховської ГЕС. Дамба, до речі, містить обсяг близько 18 млн. кубометрів води і її підрив може призвести до серйозних наслідків.