Били по скупченнями живої сили ворога та позиціями ППО: стало відомо про успішні дії українських воїнів у південних областях

За добу ліквідовано 28 окупантів-путіністів, 2 самохідні артилерійські системи типу "Мста-С" та танк

Поки союзники готують для українських військових нові пакети допомоги, бійці ЗСУ також не сидять без діла та успішно знищують особовий склад ворога та його техніку — навіть за відсутності передових дронів-камікадзе.

Так, протягом бойової доби 20 жовтня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ у південних областях країни виконали майже 110 вогневих завдань, а наша нестримна авіація завдала 7 ударів по позиціях військ путінського противника.

Такі дані наводять у Оперативному командуванні "Південь".

Повідомлення ОК "Південь"

Наголошується, що під вогонь українських підрозділів потрапили скупчення живої сили ворога, позиції ППО, місця скупчення техніки та склади боєприпасів. Наприклад, у районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт.

Завдяки злагодженим діям українських військових втрати ворога склали: 28 військових, 2 самохідні артилерійські системи типу "Мста-С", міномет, БМП, танк. Крім того, ще два БМП пошкоджено, також завдано шкоди російській автомобільній техніці.

На жаль, навіть умілі дії наших бійців не знімають загрози ударів по мирних містах та інших населених пунктах України: у штормовому Чорному морі маневрує 7 кораблів ворога, з них 4 великі десантні кораблі та 1 ракетоносій, який може нести на борту 8 крилатих ракет.

Раніше Телеграф писав, що, незважаючи на успіхи наших Збройних сил на Півдні, ще одна загроза може з’явитися на Півночі – з боку зрадника лукашенка. Вона нависне над столицею та іншими областями.