Економія електрики, загроза Білорусі та шанс звільнити Херсон: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок п'ятниці, 21 жовтня, українці зустріли без серйозних обстрілів, проте є приводи для занепокоєння.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі.

Продовжуємо заощаджувати електрику

21 жовтня продовжується тотальна економія електрики, можуть вимикати світло у різних областях, попереджають в "Укренерго".

Нагадуємо, використання яких приладів і в які години треба обмежити:

Загроза Білорусі

Ризик наступу з території Білорусі залишається низьким, попри попередження Генштабу ЗСУ, — вважають експерти американського Інституту вивчення війни ISW.

Проте Білорусь може використати своїх солдатів на кордоні з Україною, щоб перевірити, чи зможе вона відволікти ЗСУ на себе, — кажуть у Білому домі.

Вікно можливостей для ЗСУ

Наступні шість тижнів українські військові матимуть можливість просунутися вперед на Донбасі та повернути Херсон, — пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США.

Карта бойових дій Херсон 21.10.2022

Найважчі напрямки фронту

Наразі найважчими напрямками на фронті є Бахмутський на Донбасі та кілька районів на півдні України, — розповів у вечірньому зверненні Зеленський.

"Тримаємо позиції, поступово рухаємося, витісняючи ворога, і обов'язково забезпечимо Україні перемогу", — каже президент.

Допомога Україні

Велика Британія передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійде 25 тисяч комплектів зимового одягу для українських військовий, каже британський міністр оборони Бен Воллес.

Тим часом президент США Джо Байден стурбований, що якщо республіканці здобудуть контроль хоча б над однією палатою Конгресу на виборах 8 листопада, то допомога США Україні може скоротитися, — пише CNN.

Оперативно стежити за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 240: В Україні масові відключення світла, колаборанти біжать із Херсонщини.