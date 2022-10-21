Є вікно можливостей: у NYT розповіли, коли Україна звільнить Херсон

Окремі російські підрозділи легко можуть "розсипатися" під тиском української армії.

Росіяни не даремно роблять неоднозначні натяки на ймовірну здачу Херсона. На думку аналітиків американської розвідки, на південному напрямку фронту в найближчі шість тижнів очікуються серйозні зміни. Серед них і звільнення важливих населених пунктів, серед яких — і сам Херсон.

Як пише The New York Times, крім прориву на Херсонщині, ЗСУ можуть за цей час досягти і певних успіхів на Донбасі. Окупантів, на жаль, це повністю не зупинить, але успіхи українських військових будуть дуже серйозними, аби на момент, коли погодні умови остаточно зіпсуються, ВСУ мали вигідніші позиції на полі бою.

Американські чиновники, які побажали залишитися невідомими, вважають, що на півдні України наші захисники не мають таких же ресурсів і можливості створити ефект несподіванки, як було з Харківською областю. Проте змусити ворога втікати і розбити частину російських підрозділів українським військовим все ж вдасться. На думку аналітиків, Україна має особливий "імпульс", який дозволить їй визначати, де саме потрібно зосередитися для подальшого наступу.

"Тут є українське вікно можливостей. Українці мають свободу обирати, куди вони збираються атакувати", — цитує видання аналітика ISW Мейсона Кларка.

Загалом ситуація дозволяє говорити про те, що найважливішими для нашої країни стануть найближчі шість тижнів — до періоду затяжних дощів і холоднішої температури. Головне — не атакувати надто швидко, що могло б дозволити росіянам помітити пролом у наших лавах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що схожі погляди поділяє і австрійський військовий експерт Маркурс Райснер. Він наголошує на важливості того, щоб ЗСУ мали можливість перезимувати вже у звільненому Херсоні.

Тим часом опозиціонер Гаррі Каспаров вважає, що путін вже справді змирився із втратою Херсона. При цьому диктатор може захотіти реваншу в іншому місці.