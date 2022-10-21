Стріляє далі, ніж HIMARS: чим відомий український ракетний комплекс "Вільха"

Снаряди, які використовуються "Вільхою", є найбільш далекобійними на озброєнні ЗСУ

Багато українців стурбовані тим, щоб армія отримала якнайбільше ракетних комплексів та снарядів до них. Однак не HIMARS чи ATACMS єдиними користуватимуться наші захисники, просуваючись все далі і далі вглиб фронту. Одним із найбільш далекобійних знарядь, що знаходяться на озброєнні ЗСУ, є ракетний комплекс "Вільха" вітчизняного виробництва.

За словами аналітика Defense Express Сергія Згурца, ракети, які використовуються в цій зброї, перевищують дальність вже згаданих HIMARS на 40 км. Вони здатні влучити у ціль, розташовану за 120 км від місця знаходження самого ракетного комплексу. "Телеграф" вирішив розповісти, чим особливо це українське озброєння і які основні характеристики має.

Відразу зазначимо очевидний мінус такої техніки — її основна розробка розпочалася лише у 2018 році, і до цього часу у користування воїнів було передано трохи більше ніж п’ятдесят одиниць. Такої кількості могло вистачити для битв на сході України, але з огляду на довжину лінії фронту після повномасштабного вторгнення рф Україна зараз потребує додаткових поставок зброї.

Комплекс "Вільха" під час параду

Утім "Вільха" дуже добре показує себе в бою. Будучи тактичним ракетним комплексом, вона використовує кориговані боєприпаси калібром 300 мм. Озброєння було розроблено на основі РСЗВ "Смерч", що початково з'явився за часів СРСР. Над нею працювали спеціалісти з 15 українських підприємств; основними виконавцями стали КБ "Промінь", Павлоградський хімічний завод, "Оризон-Навігація", а також підприємство "Артем". Всі ці компанії працювали над окремими частинами "Вільхи", щоб згодом їхня сукупність дала відмінний ефект.

Основні характеристики

Нагадаємо: на озброєння ЗСУ "Вільха" надійшла 2018-го, через два роки після початку роботи над комплексом. Вага однієї такої машини – 33 тонни. Ствол, з якого вилітає снаряд, сягає в довжину 12 м, у ширину — 3,05 м.

Як згадувалося, ракети, які використовуються даного комплексу, мають калібр 300 мм. Вони здатні вражати цілі на відстані 100-120 км. Якщо йдеться про модернізовану версію озброєння — "Вільху-М", то дальність може сягати 130 км.

"Вільха" готова до роботи

Кожна пускова установка має 12 ракет, які здатні нести бойову частину вагою до 250 кг. Сам снаряд важить від 900 до 1000 кг. Максимальна висота, на яку може піднятися снаряд, сягає 30-40 км.

Варто відзначити, що управління "Вільхою" досить інноваційне — політ ракети можна коригувати за рахунок імпульсних двигунів. Також снаряд має систему наведення та можливість приймати сигнали супутникової навігації.

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