Нові відключення світла: в Укренерго назвали області, де це може статися

У Києві та чотирьої областях будуть діяти обмеження

У зв'язку з руйнуваннями, які виникли після російських ударів по критичній інфрастурктурі, українців у різних регіонах просять обмежувати споживання електроенергії. Однак, у багатьох населенних пунктах цього недостатньо, а отже 21 жовтня відключення свтіла можуть бути вже в Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській областях.

Про це повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго" у Фейсбуці. Як зазначається, для мешканців цих областей вводяться обмеження, які допоможуть співробітникам інфраструктури швидше вирішити проблеми з обладнанням.

"Через різке зростання рівня споживання електроенергії Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", — йдеться в повідомленні компанії.

В "Укренерго" також нагадали, як саме диспетчери приймають рішення про тимчасове відключення. Якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження. Українців вчергове попросили максимально обмежити споживання світла.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ДТЕК опублікував графіки, які можуть бути потенційно застосовані при відключенні світла в Київській області. Міста і райони розподілені на три групи.