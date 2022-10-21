Як і коли путін спробує знову напасти на Україну через білорусь: прогноз військового експерта

Владислав Селезньов підтвердив "Телеграфу", що загроза повторного вторгнення дійсно існує

Ризики повторного нападу з території білорусі на Україну дійсно зберігаються, проте для повноцінного наступу зараз російсько-білоруські війська ще не готові.

Про це "Телеграфу" розказав військовий експерт, полковник Владислав Селезньов, коментуючи відповідну заяву Генерального штабу.

Як відомо, напередодні представник Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що загроза наступу з білорусі зростає.

"Генерал Громов є офіційним представником Генштабу, тому він не робить пустопорожніх заяв. Те, що існують ризики з двох напрямків, за якими можуть рушити російсько-білоруські війська, це не є таємницею. Чи хоче путін (спробувати) захопити Київ? Так звичайно. Він мав першу спробу у лютому-березні і у нього нічого не вийшло. Чи може він спробувати ще раз? Може. Коли? Відомо, що, аби те військо, яке переміщено на територію білорусі привести до ладу, потрібно два, а то й три місяці. Тобто, до Нового року він вряд чи матиме змогу. Чи хоче путін зупинити постачання військово-технічної допомоги із західних регіонів з території Польщі і Румунії? Звичайно хоче. В який спосіб він це може зробити? Звичайно, з території Брестської області через Ковель в напрямку Львова, щоб перерізати ключові шляхи постачання", — каже він.

За словами експерта, водночас рф та білорусь не мають відповідних ресурсів, щоб реалізувати цей план, а їхнє військо ще не готове до таких заходів. У той же час, ймовірно, будуть спроби підготувати військових для можливого вторгнення, але про це ми матимемо "розуміння щодо ресурсів російської чи білоруської армії не раніше, ніж за два місяці".

"Зараз ми бачимо, що йдуть ешелони з військовою технікою, озброєнням та боєприпасами з Далекого Сходу. Зрозуміло що те, що перетягнуто на територію білорусі, треба привести до ладу. Бо техніка розграбована і виникли певні проблеми з нею. Плюс треба провести бойове злагодження цих чмобіків, яких доставили в білорусь… Тому, думаю, певний рух і демонстрація агресивних дій буде спостерігатися, а те, що найближчі два-три місяці атаки з півночі (з території РБ) не буде, це очевидно", — зазначає полковник.

Як додає Селезньов, ба більше — якщо подивитися на чотири регіони нашої країни, які межують з білорусю, то наші військові виконали там фортифікаційні роботи та суттєво укріпили лінії оборони.

"Тобто, наші Сили оборони там готові зустріти ворога і знищити його", — підкреслює Владислав Селезньов.

Нагадаємо, "Телеграф" інформував, що ризик наступу з території білорусі залишається низьким, попри попередження Генштабу ЗСУ. Так принаймні вважають експерти американського Інституту вивчення війни ISW.

Проте білорусь може використати своїх солдатів на кордоні з Україною, щоб перевірити, чи зможе вона відволікти ЗСУ на себе, — заявляли у Білому домі.

Водночас, як повідомлялося, багато експертів в Україні вважають, що білоруському диктатору олександру лукашенку невигідно нападати військами РБ на Україну, однак він змушений підтримувати російського диктатора володимира путіна, який тисне на нього в цьому плані.