Результативність підвищується: у ЗСУ розповіли, скільки дронів збивають

Це пов'язано з підвищенням взаємодії армії та з досвідом

Останні півтора місяці Україну часто і масово атакують російські дрони-камікадзе іранського виробництва. Наразі збивати їх стає все простіше для Збройних сил України. Тепер кількість "посаджених" ворожих об'єктів досягає 85 відсотків.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на своєму брифінгу. За його словами, від першого застосування ворогом іранських дронів — камікадзе Shahed-136 13 вересня до сьогоднішнього дня українська армія та органи військового управління набули уявлення, як організувати взаємодію та якими силами та засобами виявляти та знищувати "шахіди".

"Якщо ми беремо умовно два тижні крайніх застосування бойових наших сил та засобів проти дронів і результативність їхнього збиття, то ми маємо цифру сьогодні 85%, саме якщо говоримо про дрони Shahed-136", — сказав він.

Юрій Ігнат також додав, що авіація, зенітно-ракетні війська, протиповітряна оборона сухопутних військ, зенітні самохідні установки, великокаліберні кулемети, системи радіоелектронної боротьби протистоять сьогодні цій небезпеці. Він підкреслив, що деякі українці намагаються збивати дрони з автоматів, але це малоефективно проти Shahed-136 і небезпечно в густонаселених місцях, тож робити цього не потрібно.

Брифінг Юрія Ігната

Як повідомляв "Телеграф" раніше, офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що іранські війська в Криму тренують росіян на дронах-камікадзе.